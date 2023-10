Matteo Berrettini, stagione finita. L'annuncio sui social: 'Sarebbe rischioso competere ancora'

TENNIS - Il tennista romano decide di chiudere con i match da qui fino a fine 2023: l'annuncio arrivsa sui social del giocatore. "È stato un anno estremamente difficile, ma non vedo l’ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024"si ferma, questa volta fino a fine stagione. L'annuncio arriva direttamente dai suoi profili social, dove annuncia che da qui fino a fine stagione non disputerà più nessuna partita.

"Nonostante mi sia allenato ad alto livello nelle ultime settimane, il mio staff medico mi ha consigliato che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione ATP. È stata una decisone molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine. Coglierò questa opportunità per resettare, ricostruire e iniziare l’anno in piena forma e salute.

