Matteo Berrettini fuori fino al 2024: «I medici vedono un rischio troppo elevato»

e a Malaga alle Finals di Davis — dove comunque non era nella prima lista di Volandri — farà il tifoso. C'è) e tanto da mettersi alle spalle: la sua stagione si chiude con sole 24 partite a livello Atp. Negli anni in cui il circuito si è svolto regolarmente (escludendo quindi il 2020 ridotto dal Covid) mai il romano era sceso così poco in campo.

La sua ultima partita dell', con quella torsione innaturale della caviglia che aveva fatto temere una diagnosi ancora peggiore di quella che è poi uscita dagli esami.nelle ultime gare della stagione Atp — ha spiegato Berrettini —. È stata una decisione molto difficile da accettare, maa lungo termine. Coglierò questa opportunità pere salute. È stato un anno estremamente difficile, ma non vedo l’ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024»..

Leggi di più:

Corriere »

Riaprono i maggiori teatri della Tuscia Viterbese e danno avvio alla stagione 2023-2024L’ultimo weekend di ottobre fa rima con l’avvio delle stagioni teatrali di gran parte... Leggi di più ⮕

Coppa del mondo di sci alpino: ecco le date delle gare maschili 2023/2024Si parte nel weelkend del 28-29 ottobre con lo slalom gigante di Sölden. Saranno 45 le gare in totale. Il favorito numero uno è sempre lo svizzero Marco Odermatt Leggi di più ⮕

7 cappotti che amerai indossare questo autunno-inverno 2023-2024Scopri subito le tendenze moda autunno-inverno-2023-2024 in fatto di cappotti e sceglie quello che rispecchia il tuo stile. Leggi di più ⮕

Tredicesime, taglio del cuneo azzerato nel 2024 (ma resta parziale nel 2023): ecco cosa cambiaCuneo fiscale, taglio rifinanziato solo per il 2024 e azzerata la riduzione... Leggi di più ⮕

Salernitana (0-0) Serie A 2023/2024Serie A 2023: segui la partita Genoa - Salernitana. Resta aggiornato su gol, azioni e risultato Leggi di più ⮕

Serie A 2023/2024, ecco il calendario completo fino alla 38^ giornataDi seguito il calendario completo della Serie A, fino alla 38^ ed ultima giornata: 10ª GIORNATA Cagliari-Frosinone Empoli-Atalanta Genoa-Salernitana Inter-Roma Juventus-Hellas Verona Lazio-Fiorentin Leggi di più ⮕