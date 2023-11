Mattarella: “I giovani ricercatori devono poter tornare”

“I giovani ricercatori devono poter tornare”. Sergio Mattarella si esprime sul rientro dei cosiddetti “cervelli in fuga”. Le parole del capo dello Stato arrivano nelle ore dell’approvazione della manovra. Dei giorni scorsi le proteste dei “cervelli in fuga” per il decreto sulla fiscalità internazionale approvato insieme alla legge di Bilancio nel Consiglio dei ministri di metà ottobre. Decreto che riduce le agevolazioni e la platea dei beneficiari.

A questo sforzo collettivo di sostenere i giovani ricercatori, di consentire loro di esprimere anche in Italia il loro talento, devono concorrere tutte le forze sociali'. Così il presidente della Repubblica parlando al Quirinale in occasione dei 'giorni della ricerca'.

Napoli-Milan, 42enne trovato morto nel sottopasso Claudio: precipitato da 20 metri. Era entrato senza bigliettUn uomo è stato trovato privo di vita nei pressi nel sottopasso Claudio che porta alla... Leggi di più ⮕

Napoli-Milan, 42enne trovato morto nel sottopasso Claudio: precipitato da 20 metri. Era entrato senza bigliettUn uomo è stato trovato privo di vita nei pressi nel sottopasso Claudio che porta alla... Leggi di più ⮕

Berrettini lascia il coach Santopadre: «Senza te non ci sarebbe stato The hammer, sei riuscito a farmi sognare«Senza di te ci sarebbe stato Matteo Berrettini, ma non ci sarebbe stato 'the... Leggi di più ⮕

Rientro dei cervelli, il governo riduce gli incentivi fiscali per professionisti e tecnici che tornano in…Il governo si appresta a tagliare le agevolazioni fiscali per i “cervelli” che rientrano in Italia dopo aver lavorato all’estero. La scelta, emersa dalle bozze del decreto sulla fiscalità internazionale approvato insieme alla manovra, ha già fatto salire sulle barricate parte delle opposizioni. Leggi di più ⮕

Ingegneri, medici, professionisti lasciano l’Italia: ecco perché è così difficile far rientrare i cervelli in…Il governo riduce gli sgravi fiscali per il rientro dei talenti dall’estero e scatta la protesta. La protesta: «Misure affrettate, le nostre scelte di vita a r… Leggi di più ⮕

'I Giorni della Ricerca', cerimonia di celebrazione con il presidente della Repubblica Mattarella(ANSA) Leggi di più ⮕