Matt Damon racconta la storia del suo gatto adottato in Costa Rica

Abbiamo adottato questo gatto in Costa Rica circa 10 anni fa. Viveva da solo nella giungla. Era il gatto più figo che io avessi mai visto. Lui è un cacciatore, era la caccia - racconta -. Aveva due buchi giganti nel fianco: lottava per la sua vita ogni notte.

Mentre eravamo in quel b&b iniziamo a dare da mangiare a quel gatto. Siamo rimasti lì per un mese. E così alla fine abbiamo dovuto prenderlo. Pensavamo: 'questo ragazzo ora morirà, lui fa affidamento su di noi'

Matt Damon Gatto Adozione Costa Rica

