Matrimonio a prima vista: come è finita tra Alberto e Sonia

In attesa di capire cosa ci riserverà la puntata E poi - ossia l'appuntamento di Matrimonio a prima vista che renderà conto delle prime settimane dei protagonisti senza le telecamere, gli esperti e gli autori a seguirli -, vediamo come è finita tra Alberto e Sonia, Gianna e Juanchi e Alessandro e Valentina - va da sé che, se non avete ancora visto la puntata e non volete rovinarvi la sorpresa, vi conviene non leggere oltre e fermarvi qui

. Se, invece, non vedete l'ora di scoprire il nostro punto di vista su quanto trasmesso, mettetevi comodi e preparate i popcorn. Attenzione: Spoiler Com'è finita tra Alberto Miliziano e Sonia Liverani? Era la coppia su cui avevamo meno dubbi e, infatti, non ci ha tradito. Dopo appena un mese, Alberto e Sonia non solo scelgono di uscire insieme da Matrimonio a prima vista, ma anche di dirsi che si amano di fronte agli esperti - cosa che non era mai successa prima. Il loro percorso è stato impeccabile, anche se tutto è filato fin troppo liscio, raggiungendo un tasso glicemico particolarmente alto. L'unica volta che abbiamo visto la coppia cedere è stato quando Sonia si è inalberata con Alberto e il ragazzo ha manifestato i primi dubbi sulla persona che aveva accanto: forse più momenti del genere avrebbero aiutato i ragazzi a capire effettivamente se tutto tra loro si incastrasse a puntin

