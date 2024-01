Masterchef, parlano Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli: «Prima era solo un ring sul cibo. Eravamo spietati, ora non umiliamo più nessuno»Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli guidano il reality nato nel 2011 che - in 300 puntate - ha trasmesso al Paese la passione per cucina e prodotti locali.

Gli stellati in coro: «Gli italiani hanno imparato che non siamo di fronte a un’altra moda» I tre chef stellati alla conduzione di MasterChef Italia in questa stagione: da sinistra, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Lo show, Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, va in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, ed è sempre disponibile on demand, si può dire sia stata, per la cultura del cibo nel nostro Paese, qualcosa di paragonabile, si parva licet, a Non è mai troppo tardi, la trasmissione televisiva degli anni Sessanta in cui il Maestro Manzi insegnava agli italiani, in un’Italia fatta di macerie e di analfabetismo, a leggere e scriver





