Mastella querela Carlo Calenda per associazione alla mafia

Carlo Calenda. Lo rende noto il diretto interessato: "Mastella associato alla cultura della mafia? Ho dato mandato di querelare Carlo Calenda. Questonon può permettersi di associare il mio nome e la mia storia politica alla mafia. Mentre lui giocava a fare il figlio di mammà, io ho combattuto senza sconti la criminalità organizzata, da ministro della Giustizia. Calenda, ma non pensavo fosse pure un maestro di maleducato e diffamante dileggio.

Ci vedremo in tribunale", ha picchiato durissimo Mastella. Il sindaco di Benevento ha annunciato la querela rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano contro del post del leader di Azione sulla composizione delle liste di, in cui Calenda scriveva: "Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e Mastella.". Parole che per ovvie ragioni hanno scatenato una dura reazion

Carlo Calenda, l'affondo di Italia Viva: "Scommettiamo che cambierà idea ancora?"'Guardate bene questo video, anzi salvatelo'. Il divorzio fra Azione e Italia Viva è stato quanto mai turbolento e gli strascichi...

Carlo Calenda, la querela da Italia Viva: "Diffamazione gravissima, rinuncia all'immunità"Sale la tensione tra Italia Viva e Azione dopo il bubbone scoppiato a Napoli. Barbara Preziosi , da dirigente di Iv è passata al...

Tutti contro Renzi dopo la sconfitta in Abruzzo e Calenda fa voto di silenzio: l'intervista 'esclusiva' di Ma…Elly Schlein, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Matteo Renzi sono i protagonisti di una nuova intervista '…

