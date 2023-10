Massicci bombardamenti sul nord della Striscia, Gaza è isolata: interrotte tutte le comunicazioni. Israele: “Comando di Hamas dentro l’ospedale Shifa”. Gli islamisti negano

LA DIRETTA - Onu:"Da Israele punizione collettiva a Gaza, è crimine di guerra". Hamas: “Non rilasceremo gli ostaggi senza un cessate il fuoco”. Jet americani bombardano in Siria: colpite milizie legate all’Iran. Media egiziani:"Verso accordo per una tregua di un giorno"Israele colpisce il nord della Striscia con artiglieria e raide da diversi video sui social network. L’emittente araba riferisce anche di una risposta da parte di Hamas, con lancio di razzi verso Israele.

