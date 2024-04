Mary Katrantzou nominata direttore creativo per la pelletteria e gli accessori di Bulgari

Mary Katrantzou è il primo direttore creativo per la pelletteria e gli accessori. È la prima volta in 140 anni che qualcuno ricopre questo ruolo presso la maison romana Mary Katrantzou è stata nominata direttore creativo della pelletteria e degli accessori di Bulgari, un ruolo di nuova creazione.

Di origine greca e residente a Londra, Katrantzou si è fatta un nome subito dopo essersi laureata alla Central Saint Martins, alla fine degli anni 90, specializzandosi in quella che allora rappresentava una novità nel settore, la stampa digitale. Fin dall'inizio, dimostra di essere affascinata dai gioielli. La sua collezione di laurea, che viene acquistata dai grandi magazzini Browns di Londra, presenta iper-realistiche immagini di collane con effetto trompe-l'oeil. Gli abiti delle collezioni successive sono stati paragonati alle Uova di Faberg

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



vogue_italia / 🏆 17. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Mausoleo di Augusto, dalla Fondazione Bulgari 700mila euro per realizzare il museoA curare la realizzazione dell'allestimento sarà l'archistar Rem Koolhaas. Conterrà anche la testa di Venere rinvenuta lo scorso anno

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Bulgari lancia una Fondazione per gestire e portare nel futuro il suo mecenatismoLa Fondazione Bulgari sosterrà l’arte, l’istruzione e la formazione, «a prescindere dalle crisi del mercato», ha detto l’ad Babin. In arrivo nuovi progetti per la città e nel 2026 una nuova sede all’Eur

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Niko Romito apre a Roma con Bulgari: «Cacio e pepe e maritozzi, la mia cucina locale»Lo chef abruzzese tre stelle Michelin porta anche nel nuovo Bulgari Hotel della Capitale il suo modello di cucina italiana contemporanea: è la settima apertura dal 2017, con lo stesso menu ovunque.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Neofit, migliaia a Sofia ai funerali del patriarca ortodosso: Kirill, capo della Chiesa russa, non è stato invSofia ha ospitato oggi il solenne commiato dei bulgari e della comunità ortodossa in...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Harry, che ha provato a contattare William prima del viaggio a Londra da papà CarloHarry è recentemente rientrato in Inghilterra per incontrare il padre, re Carlo, al quale è stato diagnosticato il cancro: secondo la ricostruzione di People potrebbe aver cercato pure il fratello, ma «non c’erano piani» di incontrarsi

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Harry e Meghan e il 'piano' per tornare a Londra: cosa c'è di veroNegli ultimi giorni ha avuto grande risalto la notizia secondo cui Harry e Meghan starebbero pianificando il loro rientro alla corte britannica

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »