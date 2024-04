Mary Katrantzou diventa Direttrice Creativa Accessori di Bvlgari

Sarà una donna alla guida delle prossime collezioni accessori (e non solo) di Bvlgari, per la prima volta negli oltre 140 anni di storia del brand. Ecco chi è Mary Katrantzou, la fashion designer di origini greche Il 2 aprile anche Bvlgari annuncia un cambio di rotta, con la nomina della designer Mary Katrantzou come prima Direttrice Creativa Accessori della Maison.

In questo nuovo ruolo, la designer sarà responsabile della pelletteria e degli accessori di Bvlgari, inclusa l’esclusiva collezione di borse e pochette one-of-a-kind di Alta Gioielleria, unificando l’universo di lusso della Maison. Chi è Mary Katrantzou, alla guida di Bvlgari Classe 1983, Mary Katrantzou ha origini greche ma si è trasferita per gli studi prima negli Stati Uniti e poi a Londra, dove ha frequentato la prestigiosa università di moda Central Saint Martin

