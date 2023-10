Marta Fascina: “Una sofferenza indescrivibile la perdita del mio amato Silvio. Tornerò in Parlamento ma non l…

'Sono un deputato alla seconda legislatura. Come ho sempre detto, seguo e faccio politica fin da adolescente. Continuerò a svolgere il mandato che mi hanno conferito i cittadini. La mia assenza è stata motivata da una sofferenza indescrivibile'. Tornerà in Parlamento, Marta Fascina.

La categorica smentita della famiglia Berlusconi vale più di qualsiasi infondato pettegolezzo'. I rapporti con i figli del suo “amato Silvio”, come lo ricorda Fascina, che “donava amore a profusione”, dice, sono “eccellenti”. “In un simile contesto di armonia e unione che lui, nella sua unicità, è stato capace di creare sarebbe stato difficile non stringere eccellenti rapporti con i suoi amati figli a cui resto legata da sentimenti di stima ed affetto sinceri e profondi'.

