Marsiglia-Lione, il ministro dello sport francese: 'I club si assumano le loro responsabilità'

(ANSA-AFP) - PARIGI, 30 OTT -"I club devono assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei tifosi". E' quanto afferma il ministro dello Sport Amélie Oudéa-Castéra il giorno dopo gli incidenti che hanno portato alla cancellazione della partita Marsiglia-Lione nella Ligue 1. Per il ministro"se è accertato che ci sono dei tifosi coinvolti" nelle violenze,"i club non possono ignorarlo.

Il Marsiglia sfida il Lione, sarà Gattuso contro GrossoUna sfida tutta italiana, questa volta in Ligue 1. Il Marsiglia di Gennaro Gattuso accoglie il Lione di Fabio Grosso: sarà un match complicato per entrambi visto che i padroni di casa sono a caccia d Leggi di più ⮕

