Marsiglia-Lione, 9 arresti per gli scontri. Infantino: 'Forza Grosso'

'Inaccettabili'. Così il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha commentato gli incidenti avvenuti prima della gara di Ligue 1 tra Marsiglia e Lione e che hanno portato alla cancellazione del match . Durante i disordini, è stato ferito il tecnico italiano Fabio Grosso. Nove le persone arrestate dalle forze dell'ordine.

Infantino: 'Non c'è spazio per la violenza nel calcio' Durissimo il commento del presidente dell'Uefa Infantino: ' Non c'è assolutamente spazio per la violenza nel calcio.

