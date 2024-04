Marlon Brando: il fascino ribelle che non passa di moda

Vincitore di due Premi Oscar (per Un tram che si chiama Desiderio e Il Padrino), tre mogli, 12 figli (e tre adottati) e innumerevoli amanti (tra i suoi flirt Ursula Andress, Grace Kelly, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Édith Piaf, Ava Gardner, Ingrid Bergman e Marilyn Monroe), Marlon Brando ha incarnato per anni il concetto stesso di sensualità maschile col fascino ribelle che ha caratterizzato non solo molti dei suoi personaggi, ma anche la sua stessa vita. Un fascino eterno, estremamente cool, che non passa di moda

