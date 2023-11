Mark Rutte potrebbe formare un governo con l'estrema destra in Olanda

Dopo la particolare impresa di costruire un asse strategico con la nazionalista italiana Giorgia Meloni, il premier uscente olandese Mark Rutte potrebbe farne un’altra dello stesso genere, all’indomani delle elezioni che nel suo paese hanno visto trionfare il nazionalista Geert Wilders, scatenando un’ondata di shock in Europa, a Bruxelles e nelle cancellerie europee. Rutte è ufficialmente fuori dalla corsa, il suo partito liberale (Vvd) ha candidato Dilan Yesilgöz alla premiership.

L’ex capo del governo punta a un ruolo europeo o alla segreteria generale della Nato nel dopo Stoltenberg, secondo rumors e mezze affermazioni da parte del diretto interessato. Ad ogni modo, in Olanda proprio lui con il suo partito potrebbe essere la testa d’ariete che rompe la conventio ad excludendum contro l’estrema destra, accettando di sedersi al tavolo delle trattative per formare un governo. Una bella responsabilità che pare Yesilgöz sia pronta ad assumersi: non lo ha mai negato in campagna elettoral





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Elezioni in Olanda, i risultati in diretta | Exit poll: in testa il sovranista WildersIl risultato del voto nei Paesi Bassi, in diretta: nel primo exit poll l’ultradestra a 35 seggi, staccati liberali e sinistra.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Olanda: dal primo exit poll vince la destra estrema di WildersSecondo lista congiunta Socialdemocratici-Verdi dell'ex vicepresidente della Commissione europea Timmermans

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Wilders in ascesaLa corsa tra le prime quattro forze politiche del Paese si annuncia estremamente serrata, tanto che secondo gli ultimi sondaggi il distacco tra la prima e l'ultima sarebbe di 4-5 punti percentuali.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Il leader di estrema destra Geert Wilders vince le elezioni nei Paesi BassiDopo la vittoria a sorpresa del Partito per la libertà, di estrema destra, nelle elezioni legislative, il leader Geert Wilders si trova davanti a un compito arduo: convincere i suoi avversari a formare un governo di coalizione. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

L’Olanda ancora più a destra, la sinistra senza popoloNella riproposizione meccanica dello schema politologico centripeto viene rimosso il dato di fase: il centro, le classi medie del ‘900, si sono divaricate lung…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Sinner Musetti, Sonego, Arnaldi e Bolelli sfidano l’Olanda in Coppa DavisGuidati da Sinner Musetti, Sonego, Arnaldi e Bolelli sfidano l’Olanda in caccia di un posto nella semifinale di Coppa Davis. Con loro e capitan Volandri, il tifo di Matteo Berrettini

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »