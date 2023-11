Marina Cicogna: «Flirtavo con l’attore di Tarzan e Agnelli mi disse: sì, non è male. L’amore con Florinda...

«Ma sai, quando ti dicono signora lei ha un cancro cosa fai, lo metti da parte? È una cosa violenta, inattesa, improbabile. Un medico in Svizzera mi ha dato la notizia e la mia vita è diventata un’altra».

Lei è stata amica di Gianni Agnelli, Jackie Kennedy, Gregory Peck, Mick Jagger, Luchino Visconti. Suo nonno creò dal niente il Festival di Venezia tirando su una tenda all’Hotel Excelsior per proiettare i film. Una vita di privilegi. Ma una volta ci disse che per arrivare in cima è stata molto dura.

«Ho parlato molte volte con Matteo, siamo amici, lui è sempre rimasto dispiaciuto di non arrivare a un vero pubblico popolare. Perché succede non lo so. Ma penso che per l’Oscar qualche chance l’abbia».«È un bravo attore, queste cose nazionaliste mi stupiscono sempre un po’».«No, è successo anche tre anni fa. Ma sai, non mi posso muovere. Ci sarei andata volentieri. Vuoi sapere cosa mi manca? La vita».

«Certe proteste fanno male alle donne, gli estremismi ci riportano indietro. Ho amato le femministe ma non fanno parte del mio carattere e della mia educazione. E ilnon mi piace dall’inizio, non mi convince che sia la strada giusta per certe battaglie. Ho sempre creduto che dovessimo aiutarci a vicenda» .

«È complicato rispondere, finisci sempre con offendere un’altra persona. Con Alain fu buffo. Ero a Megève, dove condividevo una stanza d’hotel con Ljuba Rizzoli, che era bellissima. Lui lasciò un biglietto sotto la porta: ti aspetto nella camera 104. Mancava il destinatario. Strappai il biglietto dalle mani di Ljuba e mi precipitai io. Ero la ragazzina invaghita di un mito, galleggiai sospesa in un’altra dimensione per qualche settimana.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

REPUBBLICA: Ruby Barker, alias Marina Thompson di ‘Bridgerton’: “La serie mi ha provocato crisi psicotiche”L’accusa dell’attrice: “Nessuno si è preoccupato di me, né dalla produzione né da Netflix”

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Pier Silvio Berlusconi: 'Mediaset a Murdoch? Abbiamo detto di no''Marina e io facemmo pesare la nostra opinione'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Tradisce il marito​ con il figlio di lui, poi lo sposa e ci crea una famiglia: «Facevano sesso mentre io dormiTradisce il marito con il figlio di lui, poi lo sposa e ci crea una famiglia. Marina...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Un Posto al Sole, le anticipazioni del 1 novembre: Marina è decisa a farla pagare a Lara, Rossella fa una terrTorna stasera in tv il consueto appuntamento con Un Posto al Sole, la fiction in...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: Ruby Barker, attrice di Bridgerton, critica Netflix e Shondaland: «Ho avuto due crisi psicotiche e nessuno si è interessato»L’attrice che interpretava Marina Thompson nella nota serie tv ha raccontato di come dopo la fine della serie abbia vissuto dei problemi di salute mentale. La pressione era tale da farla sentire con «una pistola puntata alla testa», ha raccontato.

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Sant’Egidio: «Muri inutili, la pace si costruisce superando le disuguaglianze»Questo il messaggio di monsignor Ambrogio Spreafico, esperto di dialogo interreligioso con la Comunità di Sant’Egidio, intervenuto a un dibattito sul «ripensare insieme un mondo che cambia» promosso da Fondazione Corriere della Sera con la partecipazione di Marina Salamon e Patrizia...

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕