Marin, l’Empoli può contare anche su di lui per risalire la classifica: le cifre

Per farlo ha bisogno delle prestazioni della retroguardia, guidata dal capitano Luperto, ma anche del centrocampo – caratterizzato dalla presenza dell’interessante calciatore rumeno, dopo una prima annata in cui ha collezionato un buon numero di presenze.

Marin è un giocatore robusto e polivalente in grado di giocare trequartista, mezzala e regista, di piede destro e buon bagaglio tecnico. Abile nella fase difensiva come in quella offensiva, è un classico esempio di centrocampista box-to-box.

Nella scheda che segue alcuni numeri interessanti sul suo avvio di torneo di A, i dati sull’ultima prestazione e sullaè un profilo da considerare per puntellare la propria rosa nel celebre gioco simulativo tra amici? Ecco la verità.La decima di campionato è stata una gara fallimentare per gli uomini di Andreazzoli.

Insomma una certezza in mezzo al campo per l’allenatore del club toscano e i numeri lo dimostrano: finora una sola insufficienza al Fantacalcio, ovvero il 5,5 assegnato alla seconda giornata (gara di campionato contro la Juve terminata 2-0 per i bianconeri).

Per il resto sufficienze, con il miglior risultato rappresentato da un 6,5 nella gara contro l’Udinese all’ottava di campionato – 0-0 il risultato finale.andata a vincere sul terreno della Fiorentina, al termine di una gara in cui i padroni di casa sono apparsi poco lucidi ed a tratti svogliati.

Dopo le tante difficoltà iniziali, l’Empoli ha iniziato a cogliere qualche vittoria che smuove la classifica e dà ossigeno e speranze agli uomini di. Tuttavia è arrivato il passo falso nell’ultima giornata contro la Dea, a cui la compagine vuole rimediare subito.

