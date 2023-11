Mariaelena Di Sabatini, sa di dover morire e per i suoi 46 anni dà una grande festa: è deceduta ieri a Teramo

Da tutti descritta come una «donna solare e piena di vita», Mariaelena era andata a lavorare fuori città e negli ultimi tempi era impiegata a Parma, dove aveva vinto un concorso presso la filiale di una banca. Anche il padre Antonio aveva lavorava in banca, a Giulianova, alla Popolare, era originario di Notaresco, ed è stato impegnato in politica come tesoriere dell’allora Pci. Il cordoglio Mariaelena lascia il papà, la mamma Eva e la sorella Serena.

