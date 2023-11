Maria Chiara Carrozza parteciperà al convegno internazionale sulla robotica e intelligenza artificiale

Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr, parteciperà con il panel “Noi e i robot” al convegno internazionale del Consulting Committee Filosofia e Scienza UCBM “Ambienti digitali e tecnologia umana”, che si terrà il 15 e il 16 novembre nell’Università Campus Bio-Medico di Roma. L’HuffPost l’ha intervistata.

Professoressa Maria Chiara Carrozza, l’unione tra robotica e intelligenza artificiale quali strade apre nel capo medico? Apre strade in tanti settori, quello di cui mi sono occupata più direttamente è la riabilitazione robotica e quindi di tutti i sistemi a supporto di alcune funzionalità. Per fare qualche esempio pratico, nel campo delle protesi di arto degli amputati, robotica e intelligenza artificiale possono garantire migliore controllo e maggiore connessione con il corpo umano. Ovviamente ci sono tanti altri settori, come la robotica chirurgica e quella per la riabilitazione cognitiv

