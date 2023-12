Maria Callas, la più grande voce lirica della Storia

Maria Callas, 100 anni dopo la nascita resta la più grande voce lirica della Storia. «Esiste il prima Callas e il dopo Callas» disse un giorno il regista Franco Zeffirelli. «Era quasi una persona immortale incarnata nell'arte lirica» aggiunse in seguito il maestro Riccardo Muti. Non potevano esserci affermazioni più esemplificative per descrivere l'importanza di Maria Callas, colei che viene definita ancora oggi - a un secolo dalla sua nascita - la più grande cantante lirica della Storia.

Ma questa donna nata a New York da genitori greci nella sua vita - finita troppo presto, a soli 53 anni, il 16 settembre 1977 a seguito di un infarto - è stata anche un'immortale icona di stile ed eleganza e soprattutto una donna dai sogni d'amore irrealizzati: non ebbe mai la famiglia che desiderava. Un dolore che si portò dentro per molto tempo e che il suo cuore malandato non riuscì mai a sopportare





