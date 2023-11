La grande scrittrice francese raccontata in un libro edito da Neri Pozza che sarà presentato a BookCityEugenio Murrali, «Marguerite è stata qui», Neri Pozza, pp. 192, euro 17: mentre comincia a scorgere «il profilo della morte», l’imperatore romano nato in Spagna e dal cuore greco scrive al diciassettenne di cui ha intuito il talento, Marco Aurelio, e ripercorre i grandi momenti della sua esistenza e della sua Roma.

Ma c’è un’altra storia travagliata e appassionante che andava raccontata come ha fatto Eugenio Murrali, scrivendo il romanzo della vita stessa dell’autrice delle la parabola di coraggio e talento di quest’autrice nata centoventi anni fa per diventare la prima donna «immortale», grazie al suo ingresso all’Accademia francese, ma soprattutto grazie a opere che viene voglia di leggere o rileggere dopo aver percorso le pagine scritte da Murrali, un’autentica dichiarazione d’amor

:

İLMESSAGGEROİT: Euphoria, morto a soli 44 anni Kevin Turen, produttore della serie. Hollywood perde uno dei suoi «astri nascenNella tarda serata di domenica, 12 novembre, è stata confermata la notizia sulla morte di...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

DONNAMODERNA: Corpo di una donna usato come intrattenimento in un hotel in SardegnaUna ragazza ricoperta di cioccolato è stata esposta sul buffet di un hotel in Sardegna, suscitando indignazione da parte di un cliente del resort. La foto è stata pubblicata su Linkedin e ha generato una forte reazione sui social media.

Fonte: DonnaModerna | Leggi di più »

LEGGOİT: Rapina choc ad Arabella Chi, la fidanzata del difensore del Manchester City Ruben Dias è stata aggredita da duArabella Chi, ex concorrente del noto reality Love Island Uk, ha subito una terribile...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Sinner dopo la vittoria su Djokovic: «È stata una montagna russa». Il serbo: «Il suo coraggio ha fatto la diffSinner dopo la vittoria su Djokovic: «È stata una montagna russa». Il serbo: «Il suo coraggio ha fatto la differenza»

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: Campagna di sensibilizzazione per smantellare i falsi miti sul diabeteUna campagna di sensibilizzazione è stata lanciata in occasione della Giornata mondiale per smantellare i falsi miti sul diabete e promuovere una comprensione più approfondita del tema.

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

AGİ AGENZİA ITALİA: Greta Thunberg interrotta durante un discorso pubblico ad AmsterdamGreta Thunberg è stata interrotta durante un discorso pubblico ad Amsterdam, in Olanda, in seguito a una lunga marcia per l'ambiente e con una forte simpatia per la causa palestinese.

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »