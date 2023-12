Margherita Vicario: il suo Showtime tour e il nuovo singolo 'Magia'

«Non sono molte date ma sono importanti, ognuna di loro». Parla così Margherita Vicario del suo Showtime tour, una serie di concerti partiti lo scorso fine settimana col doppio sold out al Largo Venue di Roma e che in questi giorni tocca Torino, Firenze, Milano (il 3 dicembre all’Alcatraz), Padova e Bologna (ultima data, il 6 all’Estragon, con la produzione di VivoConcerti).

I live della cantautrice romana, 35 anni, fanno parte del progetto Showtime, un concept dove alle nuove uscite musicali che diventeranno un Ep (per ora sono stati rilasciati tre brani su quattro) si accompagnano le puntate di un omonimo podcast nel quale Margherita sviscera i temi dei suoi brani. Dopo 'Ave Maria', dedicato alla rabbia femminile, e “Canzoncina”, sul tema del cambiamento climatico, è uscito il 15 novembre il nuovo singolo 'Magia' che parla della guerra dal punto di vista di donne e bambini. Ma c’è di più. Accanto ai progetti musicali Margherita Vicario sta per debuttare al cinema come regist





Cosmopolitan_IT » / 🏆 21. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Elf Me: un classico pieno di magia in chiave modernaElf Me è una boccata d’aria fresca vecchio stile e propone un classico pieno di magia (e ricchissimo di effetti speciali) in chiave moderna. La storia scalda il cuore perché c’è un bambino, dislessico, bullizzato e con il papà lontano, di nome Elia. La mamma Ivana ha un negozio di giocattoli d’una volta, ma fa fatica a tirare avanti in un mondo dove anche il Natale diventa un fast food. Ciocca, avido imprenditore locale, sforna per le Feste un peluche parlante di gran moda, Buddy Buddy. La situazione necessita di un miracolo da 25 dicembre, piena di desideri e sogni.

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

La magia di viaggiare in auto con SRC Rent CarViaggiare in auto può essere sinonimo di libertà. Scopri come SRC Rent Car rende il viaggio ancora più piacevole.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Colpo di scena a Teatro: ecco il vero volto di Giulio CesareL'EVENTO Il vero voto di Giulio Cesare - ricostruito grazie alla magia dell'intelligenza...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

La magia degli chalet Skyviews DobbiacoLa tendenza per l'inverno in montagna è andare in uno chalet, un rifugio nel bosco per godersi la bellezza della natura

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Sinner, prima magia alle Nitto ATP Finals: sui social ha già vintoIl tennista italiano ha raggiunto un traguardo riservato solo ai più grandi campioni: leggi i dettagli

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Zenga: 'Donnarumma resta un top ma ora ci sono tanti talenti'«Vicario, Meret e Provedel gli altri nomi. Io andrei a cercare il futuro anche in Serie D»

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »