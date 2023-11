Mareggiata colpisce la costa genovese: crolla un ristorante e allagamenti in diverse località

A causa della forte mareggiata che sta interessando il Levante genovese, è crollata il ristorante 'Golfo Paradiso' vicino alla basilica di Santa Maria Assunta. L'acqua ha inghiottito la palafitta. Anche una parte della struttura del locale 'Chiringuito' sulla spiaggia di Bogliasco è crollata. Non ci sono feriti. A causa della mareggiata, la Protezione Civile ha chiuso l'accesso alla passeggiata a mare di Camogli

. Anche la celebre piazzetta di Portofino è allagata, così come il lungomare di Chiavari, dove ci sono allagamenti anche negli alberghi e altre strutture turistiche. A Genova Nervi e Genova Voltri, la forza del mare ha raggiunto anche la strada statale Aurelia. Anche ad Arenzano le onde hanno invaso il lungomare e la strada Aurelia è chiusa. A Rapallo, la strada che porta a Santa Margherita è bloccata a causa del mare che ha messo in pericolo il transito degli automezzi

