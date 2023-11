Mare Fuori 4: L'anteprima alla Festa del Cinema di Roma risolve il mistero che aveva chiuso la terza stagione

. Ma, soprattutto, i fortunati fan che lo scorso 28 ottobre sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per l'anteprima dei primi due episodi della quarta stagione hanno potuto scoprire finalmente l'esito delriparte proprio dall'ultima scena della terza: Rosa e Carmine si erano incontrati di nascosto ma Don Salvatore li aveva scoperti e si era presentato alla Piscina Mirabilis.

a sparare è stata Rosa Ricci, ora in preda ai sensi di colpa per aver quasi tolto la vita a suo padreLe anticipazioni della quarta stagione di Mare Fuori) che gli ha donato il sangue. Tra i due la passione è forte, ma Edoardo non riesce comunque a staccarsi da Carmela, madre di suo figlio. Nello stesso ospedale, intanto, è ricoverato Don Salvatore che trova un modo per incontrare Edoardo e gli chiede di raccogliere l'eredità di suo figlio Ciro Ricci ().

Mare fuori 4, il cast sul red carpet della Festa del cinema di RomaMaria Esposito, Raiz, Lucrezia Guidone, il regista Ivan Silvestrini e tutti gli altri sono arrivati per presentare la quarta stagione di Mare Fuori. Tutte le foto e le anticipazioni Leggi di più ⮕

FESTA DEL CINEMA: RED CARPET MARE FUORI (Foto Flavia Lucidi/Ag.Toiati)FESTA DEL CINEMA: RED CARPET MARE FUORI (Foto Flavia Lucidi/Ag.Toiati) Leggi di più ⮕

Festival del Cinema, look pagelle Mare Fuori: Esposito dark lady (9), Coscione motociclista (8), il comandanteTutti pazzi per Mare Fuori. Nella penultima serata del Festival del Cinema, il cast della quarta... Leggi di più ⮕

Mare Fuori, le anticipazioni della nuova stagione: ecco come cambieranno i personaggiDelirio per il cast della serie evento Mare Fuori a Roma, per il doppio red carpet alla Festa del... Leggi di più ⮕

Mare Fuori, ecco le prime puntate della quarta stagioneBagno di folla per i protagonisti della serie italiana più amata dai giovani. Proiettate le prime puntate della quarta stagione: attenzione, spoiler Leggi di più ⮕

Roma, il cast di Mare Fuori sul red carpet di Alice nella Città: fan in delirioIl cast della serie Netflix 'Il Mare Fuori' è arrivato sul red carpet di Alice... Leggi di più ⮕