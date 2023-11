Marcia per la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas a Gaza

Alla marcia iniziata martedì, secondo i media, si è unito l'ambasciatore tedesco in Israele Steffen Seibert che ha lanciato l'appello per una liberazione senza condizioni di tutti gli ostaggi. Due giorni fa le famiglie degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas a Gaza hanno affermato di aver chiesto di incontrare i membri del gabinetto di guerra, ma che la loro richiesta non era stata accettatail rilascio degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri da Hamas a Gaza .

Domani, sabato 18 novembre, si concluderà il tutto con una manifestazione davanti all’ufficio del premier Benyamin Netanyahu, proprio a Gerusalemme. Intanto alla marcia - secondo i media - si è unito l'ambasciatore tedesco in Israele Steffen Seibert che ha lanciato l'appello per una liberazione senza condizioni di tutti gli ostaggi (GUERRA ISRAELE-HAMAS:La marcia è partita il 14 novembre da Tel Aviv, destinazione Gerusalemme, per continuare a tenere alta l'attenzione sui loro cari e la pressione sul governo di emergenza nazional

