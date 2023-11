Manovra, Urso: Investimenti anche nella ricerca sull'intelligenza artificiale

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2023 'Avremo un collegato alla manovra di bilancio relativo all'intelligenza artificiale, in sintonia con il prossimo regolamento europeo sul tema. In quel quadro saranno messe in campo le risorse necessarie. Il nostro obbiettivo è stimolare la ricerca, l'innovazione e le start up.

Qualcosa lo abbiamo già fatto, con il decreto sugli asset strategici, in cui abbiamo finanziato con 700 milioni la produzione dei componenti microelettronici' lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo all'incontro trilaterale tra Italia, Francia e Germania sulle transizioni digitale ed ecologica e sull'intelligenza artificiale.

