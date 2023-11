Manovra, spinta ai prelievi col Pos nei negozi e dai tabaccai

Tra i nuovi balzelli - oltre a una serie di interventi sulla casa e pure sul diritto di superficie, che porterà quasi mezzo miliardo (ma nel 2025) - vanno annoverate anche la possibilità per i Comuni in uscita dal dissesto finanziario di far pagare a ogni passeggero (di aereo o nave) una tassa d’imbarco fino a 3 euro ma anche l’aumento della tassa di soggiorno,solo nell’anno del Giubileo, che a Roma e Venezia potrà arrivare fino a 12 euro.

