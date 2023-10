Manovra: Meloni, siamo in dirittura di arrivo, nessun problema con Mediaset

La manovra è in arrivo, è di fatto chiusa e sul testo non c'è alcun problema con gli alleati. Dopo giorni di caos, indiscrezioni, e norme apparentemente fantasma Giorgia Meloni decide di metterci un punto. Lo fa da Bruxelles, in coda a un vertice Ue che, nella sua seconda parte, ha affrontato i dossier più spinosi per l'Italia, quelli economici.

Su un tema, però, non ha fretta di pronunciare alcuna smentita. Il Mes, nonostante il pressing crescente dell'Europa e il minaccioso avvicinarsi della deadline per la ratifica, continua a non trovare il placet di Roma. Alla riunione dell'Eurosummit, per la prima volta, il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe cita il fondo salva-Stati.

Tanto che a fine novembre l'attesa discussione alla Camera potrebbe essere rimandata indietro in commissione."Io penso che dobbiamo stare alla posizione che la maggioranza ha espresso", se la discussione sarà rinviata"lo dirà il Parlamento, non sta a me deciderlo", sottolinea Meloni. A Bruxelles la premier ha un bilaterale con la presidente della Bce Christine Lagarde. headtopics.com

"La trattativa non è facile, le posizioni di partenza sono distanti ma qualche passo in avanti lo abbiamo fatto", spiega la presidente del Consiglio. Roma continua a puntare sullo scorporo delle spese per la difesa e la transizione, soprattutto in assenza di un Fondo di sovranità ad hoc comunitario. Il doorstep di Meloni alla cosiddetta 'lanterna', all'ingresso dell'Europa Building è lungo e complesso.

L'elemento che qualifica la capacità della maggioranza di fare il suo lavoro è la tempistica con cui decide", precisa la premier ribadendo che la norma sui prelievi dai conti correnti"non è nella legge di bilancio". Prima di andar via si sofferma sull'ultimo fronte apertosi nel governo, quello di Vittorio Sgarbi. E le sue parole non sembrano delineare una ricucitura del caso. headtopics.com

