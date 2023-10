Manovra, Meloni: Non è prevista norma per prelevare soldi da conti correnti

"Nella legge di bilancio l'unica cosa che c'è scritta è che chiaramente bisogna implementare la lotta all'evasione fiscale.

Non è stata prevista alcuna norma che consente di prelevare in questo caso i soldi dai conti correnti", le parole di Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue a Bruxelles. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

