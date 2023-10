Manovra, lobby, chat e “manine” nella maggioranza. Ecco chi gioca (e vince) al gioco delle bozze

ROMA - Giorgia Meloni le ha definite dei “sentito dire”, insomma un chiacchiericcio.

E con un post sui social si è rivolta direttamente “ai naviganti” per rigettarle: attenzione, cittadini, quello che leggete sui giornali non è vero, il governo non vi metterà le mani in tasca se non chiudete i debiti con il Fisco. Le bozze della manovra, queste sconosciute. E disconosciute. “Non attendibili”, va…

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Cgil e Uil: ecco le date di manifestazioni e scioperi contro la 'manovra sbagliata'Venerdì 17 novembre per le regioni del Centro, il 24 novembre per il Nord e 1 dicembre per il Sud | TG LA7. Leggi di più ⮕

Pensioni, cambia tutto: manovra, ecco la nuova bozzaDopo aver etichettato come 'non attendibili' le indiscrezioni sulla Manovra emerse nei giorni scorsi, una nuova bozza rivoluziona le pens... Leggi di più ⮕

Casa, la stangata con la Manovra: dal Superbonus all’Iva, ecco cosa aumentaTra addio agli sconti e aumento delle tasse, la legge di Bilancio comporta una stangata non indifferente per gli italiani soprattutto per chi è Leggi di più ⮕

Manovra 2024 e tasse sulla casa: dalla cedolare secca all'Iva, ecco cosa aumentaLeggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2024 e tasse sulla casa: dalla cedolare secca all'Iva, ecco cosa aumenta Leggi di più ⮕

Pensioni e conti correnti, come cambia la manovra: ecco tutte le novitàSembrava quasi fatta...e invece nella maggioranza emergono divergenze su alcuni temi. La manovra... Leggi di più ⮕

Manovra, da pignoramento a pensioni: le novità nella bozza e le tensioni nella maggioranzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, da pignoramento a pensioni: le novità nella bozza e le tensioni nella maggioranza Leggi di più ⮕