Manovra, l’accordo finale non c’è: lunedì il vertice di maggioranza

Gli ultimi nodi della legge di Bilancio verranno sciolti nel weekend e, se necessario, lunedì pomeriggio, quando la premier Giorgia Meloni e i leader della maggioranza si riuniranno in un vertice formalmente convocato sulle riforme istituzionali.

rivendica il finanziamento del Ponte sullo Stretto, resta da accontentare Forza Italia che, ancora ieri, con il vicepremier Antonio Tajani, si è mostrata insoddisfatta della norma che aumenta la cedolare secca sugli affitti brevi dal 21 al 26%.

Se così fosse, il provvedimento verrebbe trasmesso al Parlamento con due settimane di ritardo rispetto al via libera in Consiglio dei ministri, lo scorso 16 ottobre. Salvini ha ottenuto che dal testo fosse cancellata Quota 104, che faceva salire da 62 a 63 anni l’età minima per andare in pensione con 41 anni di contributi, ma il ripristino di Quota 103 è una vittoria più formale che sostanziale. headtopics.com

calcolo contributivo; tetto all’importo; «finestre» più lunghe. Risultato: la nuova Quota 103 verrà utilizzata molto poco, considerando che quest’anno, con la vecchia senza penalizzazioni, andranno in pensione meno della metà degli oltre 40mila lavoratori stimati inizialmente.

