Manovra, Forza Italia rompe il patto: “Ora presenteremo emendamenti”

ROMA - Il patto della manovra blindata in Parlamento lo rompe Forza Italia. Prima ancora che la Finanziaria sia arrivata al Senato per iniziare il suo iter di conversione in legge.

Furiosi, gli azzurri, contro Palazzo Chigi. La miccia che accende lo scontro è l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi, dal 21% al 26 per cento. Una tassa che cresce, sulla casa per giunta, di fatto una scon…

Leggi di più:

repubblica »

Pensioni, Lega e Forza Italia in pressing sul governo contro la “riforma” GiorgettiPer Salvini quota 104 è insostenibile. Gli azzurri puntano a limare la cedolare secca Leggi di più ⮕

Prescrizione, accordo FdI-Lega: accantonata l’ipotesi di Forza ItaliaAccordo di maggioranza dopo un lungo lavoro di limatura di Delmastro e Bongiorno. La novità: prescrizione sospesa per due anni in primo grado, un anno in appello. Tempi raddoppiati per reati di violenza contro le donne. Leggi di più ⮕

Gabriele Albertini pronto a tornare in Forza Italia: "Sono disponibile"Gabriele Albertini , il sindaco di Milano più amato, torna in Forza Italia. 'Se il mattoncino di un ex sindaco può essere utile, ... Leggi di più ⮕

Fabrizio Figini, vi racconto Forza Italia tra Galliani e il PirelloneQuesta settimana la video intervista di Fabio Rubini dal Pirellone riguarda Fabrizio Figini , capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Co... Leggi di più ⮕

Pignoramento conti correnti, Forza Italia e Lega frenano su prelievoMalumori nella maggioranza per la norma contenuta nella bozza della Manovra 2024, dubbi anche in Fratelli d'Italia: 'Valutiamo emendamenti'. Mef precisa: 'Bozze non definitive' Leggi di più ⮕

Lo mosse della Bce/ La frenata che serve nella corsa dei tassiMentre, in Italia, si prende conoscenza nei particolari della manovra di bilancio i cui autori... Leggi di più ⮕