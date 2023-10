Manovra, cambiano ancora i pignoramenti: salta l’accesso diretto ai conti correnti

ROMA – Nuova bozza di Manovra in circolazione, in attesa del testo ufficiale, con interventi sulle pensioni ma non solo.

Il Mef ha fatto sapere di avere inviato il disegno di legge di bilancio alla presidenza del Consiglio per consentire la trasmissione al Parlamento, al termine delle operazione tecniche di rito. “Il testo presentato è coerente con i principi di responsabilità e serietà annunciat…

Manovra, Conte: 'Sui banchi del governo non vedo Meloni ma Fornero'Il leader Ms5, Giuseppe Conte: 'Sui banchi del governo non vedo Meloni ma Fornero. Scegliete tagli e non investimenti'

Manovra, il governo frena: "Le bozze non sono attendibili"'Non sono attendibili' le indiscrezioni di stampa sulla legge di bilancio pubblicate in questi giorni su diversi temi di grande inter...

Manovra, Renzi: 'Destra aumenta tutte le tasse, si vede che Berlusconi non c'è più''Si vede che Silvio Berlusconi non c'è più purtroppo. Si vede dal fatto che questi hanno aumentato le tasse su tutto. La destra ha aumentato tutte le tasse'. Così Matteo Renzi in un video sui social. 'Dicono di essere per la famiglia e hanno aumentato la tassa sugli assorbenti, hanno aumentato l'Iva sui pannolini, sul latte in polvere, sulla casa.

Meloni smentisce le voci sul prelievo dai conti: "In manovra non c'è"'Avviso ai naviganti: nella legge di bilancio non c'è la misura che consentirebbe all'Agenzia delle Entrate di accedere diret...

Manovra, Meloni: 'Non c'è la misura sull'accesso ai conti correnti'Ultime limature alla bozza definitiva della legge di Bilancio che è pronta a essere discussa in Parlamento

Leo, 'non c'è nessun pignoramento' in ManovraSulle pensioni 'se ne sta occupando il ministro Giorgetti e anche li' si trova una soluzione' (ANSA)