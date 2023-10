Manovra 2024 verso traguardo, Meloni al governo: 'Ora compattezza'

La presidente del Consiglio"Non ho problemi né con Salvini, né con Tajani, né con Mediaset o Marina Berlusconi"Manovra 2024

Anche sui tempi, però, nella giornata si consuma un piccolo 'cortocircuito'. A tagliare per primo il traguardo dell'annuncio ad effetto è, ancora una volta, Matteo Salvini:"Sono giornate complicate. Proprio tra stanotte e stamattina abbiamo chiuso la legge di bilancio", dice.

L'auspicio di evitare emendamenti -espresso il giorno del via libera in Cdm, lo scorso 16 ottobre- raccoglie i primi distinguo sul campo."Gli emendamenti saranno presentati: non c'è nulla di male, non si tratta di sabotare la manovra", mette le mani avanti l'azzurro Giorgio Mulé., mentre Meloni torna a chiedere di diffidare delle bozze messe in giro. headtopics.com

Ora c'è da vedere che ne sarà dell'aumento della cedolare secca sugli affitti, di quota 104 e degli altri capitoli che agitano maggioranza, opposizioni e sindacati Meloni, tuttavia, conferma ai cronisti di non aver cambiato idea riguardo al Meccanismo europeo di stabilità

