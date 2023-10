Manovra 2024, cedolare e superbonus: cosa cambia per la casa

Prima di dieci anni e non più entro cinque le spese per le ristrutturazioni non sono detraibili dall'imponibile della tassa del 26% sulle plusvalenze

. E' possibile, inoltre, scalare le spese al 50%"nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione".. Un decreto del Mef pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine agosto ha fissato dei 'paletti' per la misura mandata in soffitta dal governo per gli alti costi sulle finanze pubbliche.

Inoltre una terza restrizione stabilisce che la spesa detraibile al 90% fino agli importi massimi fissati per i diversi interventi, potrà essere oggetto del contributo fino a un massimo di 96mila euro. L’ammontare del contributo richiesto, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. headtopics.com

La misura del bonus riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate e la percentuale di ripartizione sarà comunicata dall'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023. Il pagamento dei contributi verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente che i beneficiari avranno indicato nell’istanza. Per questa misura il governo ha stanziato 20 milioni di euro.

