Manna: un giovane con un grande futuro

Manna ? Sicuramente se ne parla bene, perché è giovane ma ha fatto cose molto positive per la Juventus . Come i giovani della Next Gen che adesso fanno bene sia nella prima squadra sia nelle squadre dove sono in prestito, ho avuto il piacere di conoscerlo ed è un ragazzo molto serio, che tra l'altro ha un occhio molto buono per i calciatori e secondo me avrà un grande futuro come direttore sportivo .

Quando Sacchi arrivò al Milan? Lo scelse Berlusconi che ebbe un'idea geniale, poi io e Galliani ci mettemmo d'impegno per concretizzare questa sua intuizione. Ma il lavoro in team è fondamentale, io auguro a Manna di raggiungere gli obiettivi che si porrà nel suo futuro. e Federico Cherubini a volerlo alla Juventus. In precedenza, Manna aveva lavorato a Forlì, per poi trasferirsi in Svizzera, al Lugano, dove pur con un budget ridotto era riuscito a centrare la qualificazione all'Europa League. Con la nascita della seconda squadra della Juventus, ecco poi la chiamata a Torin

