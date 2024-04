Manna? Magari è un tassello che potrebbe aiutare Conte ad approdare a Napoli, cosa che mi auguro. E' un allenatore che trasferisce ai giocatori la voglia di non mollare mai, questo è Antonio Conte. Il Napoli ha bisogno di essere ristimolato, i calciatori non sono diventati scarsi. L'anno scorso in molti hanno reso al di sopra delle possibilità, forse qualcuno ha mollato qualcosina e nel calcio di oggi non ti puoi permettere di mollare nulla. Conte sarebbe una garanzia.

Quando arrivi in cima a qualcosa è difficile restarci, poi ciò che fai a Napoli viene tutto amplificato. Quando si sono trovati a dover rincorrere era troppo tardi. La verità la vediamo dal di fuori, ma non può esserci questo divario tra il Napoli dell'anno scorso e quello di quest'anno. Le colpe vanno sempre suddivise, dal presidente al magazziniere

Aurelio De Laurentiis è pronto ad affidare la ricostruzione della squadra a Giovanni Manna, classe 1988, campano di Valle della Lucania, braccio destro di Giuntoli - uno degli artefici dello scudetto azzurro - alla Juventus.

Giovanni Manna è a un passo dal Napoli: c'è un contratto di cinque anni che va semplicemente firmato e depositato, facendo decadere quello che lo lega alla Juve fino al 2025.

Il nuovo Napoli riparte da Giovanni Manna.

Il Napoli ha scelto: sarà Giovanni Manna l'erede di Mauro Meluso alla guida del mercato azzurro.

Ha già un accordo verbale con il Napoli come nuovo ds

Tra i due club passaggio di direttori sportivi e capi scout.

