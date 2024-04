Manifestazione per la chiusura dei Cpr a Milano

Hanno depositato questa mattina in Regione. 'Dopo il commissariamento di fine dicembre, le condizioni non sono cambiate' racconta il consigliere di Patto Civico.

Nei primi tre mesi di commissariamento, le visite effettuati da alcuni consiglieri hanno evidenziato una situazione di 'maggiore violenza nonostante gli sforzi riferiti dalla nuova direttrice' come racconta il medico infettivologo della rete Mai più Lager, che riferisce di una quarantina di episodi di auto lesionismo che non sarebbero stati registrati sul cosiddetto 'libro degli eventi critici'. Ma c'è un altro dato che viene sottolineato dal consigliere demdi quelle persone o per attuare politiche di integrazione'. A non funzionare è il 'modello Cpr' e per questo la rete Mai più Lager No ai Cpr ha organizzato una manifestazione nazionale per sabato alle 15 in piazza Tricolore a Milano per chiedere la chiusura di tutti i Cpr

Cpr Milano Manifestazione Chiusura Condizioni Rete Mai Più Lager

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

