Manicure floreali per la primavera: idee speciali e divertenti

Se pensi che le manicure floreali in questa stagione siano un po’ scontate, forse hai dimenticato quanto possano essere speciali e divertenti. Ecco alcune idee che ti sorprenderanno. A primavera tornano i fiori sulle unghie. La cosa ti spaventa, poiché la ritieni poco innovativa? Il fatto che l’idea sia scontata, non significa che le nuove manicure non possano essere speciali o divertenti. I fiori sono sinonimo delle stagioni più calde perché sono delicati e belli.

Vederli sbocciare intorno a noi, ci ispira ad abbracciare la primavera. Quanto, poi, alle manicure con i fiori sulle unghie, c’è da dire che sono “accessibili” a tutte, e in più possono essere personalizzate come preferisci. Infatti, i disegni floreali sono facili da realizzare anche a casa. Se stai cercando un design per una nail art floreale fai-da-te, sappi che basta avere uno strumento per punteggiare e un buon pennello da pittura per disegnare i tuoi fiori preferiti

Manicure Fiori Primavera Unghie Nail Art

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



DonnaModerna / 🏆 44. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ecco perché devi bere sempre acqua prima dei pasti: Scopri i benefici insospettatiBere acqua prima dei pasti è una pratica semplice ma estremamente efficace che può migliorare significativamente la tua salute e il tuo benessere generale.

Fonte: 24salute - 🏆 34. / 53 Leggi di più »

Antonio Banderas è un devoto 'Nazareno': scopri doveL'attore spagnolo è tornato come ogni anno a Malaga per il rito pasquale

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Stoccafisso e baccalà: scopri i loro beneficiQuali sono i benefici di stoccafisso e baccalà? Sicuramente pancia piatta e muscoli forti con queste due specie di merluzzo nordico

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Prurito alla testa: scopri la causa, trova la soluzioneIl prurito alla testa può avere diverse cause, dalla dermatite seborroica alla semplice irritazione da smog: ecco i consigli del dermatologo Fabio Rinaldi

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Germogli: scopri come coltivarli in casa per fare il pieno di nutrientiGermogli: scopri come coltivarli in casa per fare il pieno di nutrienti. Non solo soia: i vegetali appena sbocciati in pochi grammi contengono tante vitamine quanto una cassa di frutta e verdura

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Gelo tra Chiara Ferragni e Fedez al compleanno di Vittoria: scopri cosa è successoClima tutt'altro che disteso per la coppia, che il 23 marzo si è 'riunita' per i 3 anni della secondogenita

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »