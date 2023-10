Mani in faccia all’arbitro: gara sospesa e carabinieri in campo

Ancora una pagina spiacevole nell’ambito del calcio giovanile italiano. Ennesimo episodio di violenza che non ha avuto un epilogo felice: gara sospesa e arrivano i carabinieri

Anche in questa stagione calcistica non sono mancati alcuni episodi deprecabili che hanno macchiato il buon nome dello sport italiano. Situazioni in cui a primeggiare sono atti violenti che hanno portato a conseguenze importanti.nella sfida valida per il girone D.

Un evento tutt’altro che edificante accaduto sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa in seguito ad uno scontro di gioco dal quale si sono accesi successivamente gli animi., per soccorrere il proprio giocatore. Il 19enne direttore di gara, come da regolamento, ha quindi estratto un inevitabile cartellino giallo.Lo stesso mister ha quindi iniziato ad insultare l’arbitro rimediando di conseguenza l’espulsione. headtopics.com

Inevitabilmente il giovane fischietto ha sospeso la gara ed ha deciso di chiamare le forze dell’ordine con l’intervento deiper placare la situazione. Sono state quindi raccolte tutte le testimonianze del caso andando a ricostruire quanto accaduto in quegli attimi. Logica conseguenza, dal punto di vista strettamente sportivo, l’assegnazione deia favore del Setteville Caserosse che ha così incamerato una vittoria per 3-0 a margine di una giornata da incubo.Il sito Calciomercato.

