Mancini e Maresca, scintille durante Inter-Roma. Giallo dopo 14', graziato nel finale

, ha detto il direttore di gara al capitano giallorosso dopo che quest'ultimo - per un fallo di Thuram su Ndicka non fischiato - s'è avventato su di lui per chiedere spiegazioni.

Ma il battibecco s'è protratto per tutta la partita e al 95esimo Mancini, sottolinea il 'Corriere dello Sport', è stato graziato dopo aver alzato il braccio come a mandarlo a quel paese. In quell'occasione il direttore di gara Maresca ha deciso di soprassedere.Mourinho/Foti: la Roma non azzecca più di tre passaggi di filaMourinho ai dirigenti nerazzurri prima di Inter-Roma:"Qualche fischietto da prestarmi?"Inzaghi cancella Lukaku.

e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com headtopics.com

La frase di Maresca a Mancini durante Inter-Roma: 'Alla prossima...'Una gara nella gara quella tra l'arbitro e il capitano giallorosso: cosa è successo Leggi di più ⮕

Roma ko contro l'Inter, l'ed. romana de La Repubblica in apertura: ' Champions lontana'Il ritorno a San Siro di Lukaku non è andato come si auguravano i tifosi della Roma. A Milano è arrivata una sconfitta pesante per i giallorossi, messi ko dall'Inter ed ora sempre più lontani dalla Leggi di più ⮕

Le pagelle di Inter-Roma: i migliori e i peggiori della partitaIl match winner Thuram (7.5) è il migliore dei nerazzurri. Brilla anche Dumfries (7). Nei giallorossi delude Lukaku (5). Si salva solo Cristante (6.5) Leggi di più ⮕

Inter prima dopo il successo sulla Roma, la Gazzetta dello Sport: 'Decide l'erede di Lukaku'Neanche fosse uno scherzo del destino. L'Inter vince a San Siro contro gli ex Mourinho e Lukaku e a decidere la partita è proprio l'erede di Big Rom, Marcus Thuram. Lo racconta la Gazzetta dello Spor Leggi di più ⮕

Inter-Roma, le pagelle dei giallorossiBove si spende con generosità, Llorente paga l’unico errore della partita, Lukaku al buio Leggi di più ⮕

Mourinho furioso, la frase sarcastica sui fischietti a Lukaku dopo Inter-RomaIl tecnico portoghese si è rivolto ad alcune persone con la tuta dell'Inter: 'Ne avete uno anche per me?' Leggi di più ⮕