Manchester United: occhi su un ex obiettivo di Juve e Napoli

, quest'estate era stato accostato a diverse squadre europee tra le quali anche Napoli e Juventus. Ad oggi, però, il Manchester United è vicino al classe 1996, pronto a fare il salto di qualità. Il Napoli dimentica Spalletti, funziona col 4-4-2.

Ma l'esonero di Garcia non è da escludereLa diarchia Inter-Juve non durerà: tutto gioca a favore di Inzaghi, Pioli deve rasserenare il MilanPrime pagine 30 ottobre: Samardzic tifa Juve, Francia sotto chocMourinho attacca: 'Altro regalo della Lega, qui con metà squadra. Maresca irrispettoso dei miei giocatori'

Manchester United-Manchester City, le formazioni ufficiali: Hojlund contro HaalandManchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Evans, Lindelof; Amrabat, McTominay; Bruno Fernandes, Eriksen, Rashford; Hojlund Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Gvardiol; Stones, Leggi di più ⮕

Manchester United-Manchester City 0-3: doppio Haaland nel derbyUna doppietta di Haaland e il sigillo di Foden valgono i tre punti per il Manchester City nel derby di 'Old Trafford': nulla da fare per lo United. Leggi di più ⮕

Giroud non basta, il Napoli rimonta il Milan: esultano Inter e JuveCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

L’Inter allunga in vetta: la Juve tiene il passo, per Milan e Napoli, pari inutileTra Napoli e Milan un pareggio (2-2) scaccia crisi Leggi di più ⮕

La Repubblica-Napoli in taglio basso: 'C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame''C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame'. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica. Big match questa sera al 'Maradona'. Il Napoli campione d'Italia vu Leggi di più ⮕

Il CorSport su Napoli-Milan: 'Raspadori senza freni, il Napoli non lo toglie''Raspadori senza freni, il Napoli non lo toglie', si legge sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il numero 81 sta vivendo un periodo di forma straordinario: 'Assist a Verona e gol a B Leggi di più ⮕