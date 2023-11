Manchester è ancora blue: trionfo della squadra di Guardiola nel derby

nel derby disputato a Old Trafford questo pomeriggio, valido per il decimo turno di Premier League. Il mattatore dell'incontro è stato ilErling Haaland, a segno dal dischetto al 26' e su assist di Bernardo Silva al 49', prima di servire l'assist del 3-0 a Foden all'80'.

E Thuram non lo fa rimpiangereLukaku non tocca palla nei fischi, una Roma incerottata soffre e cade a San SiroLe pagelle del Napoli - Disastro Rrahmani, Politano fa un gol-capolavoro. Garcia, i dubbi restanoLukaku: non tira neanche nel riscaldamento.

Manchester United-Manchester City 0-3: doppio Haaland nel derbyUna doppietta di Haaland e il sigillo di Foden valgono i tre punti per il Manchester City nel derby di 'Old Trafford': nulla da fare per lo United. Leggi di più ⮕

Manchester United-Manchester City, le formazioni ufficiali: Hojlund contro HaalandManchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Evans, Lindelof; Amrabat, McTominay; Bruno Fernandes, Eriksen, Rashford; Hojlund Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Gvardiol; Stones, Leggi di più ⮕

Premier League, il City umilia lo United nel derby di ManchesterVittoria per 3-0 per gli uomini di Guardiola: segnano Haaland (doppietta) e Foden Leggi di più ⮕

Il Manchester City asfalta 3-0 lo United nel derby: 'HaHaland'C'è il derby di Manchester a guadagnarsi i titoli principali proposti oggi dai tabloid inglesi. All'Old Trafford il protagonista assoluto è Herling Haaland, autore di una doppietta nel netto 3-0 con Leggi di più ⮕

Diretta Manchester United-City: segui la gara di oggi LIVECorriere dello Sport Leggi di più ⮕

