Manchester City, Guardiola sorpreso dallo United: 'Al mio arrivo c'erano Mourinho e Ibra...'

non le manda a dire dopo il nettissimo successo sul Manchester United di Ten Hag nel derby: al termine della gara il tecnico iberico si è detto sorpreso dal divario tra Man City e Man Utd essendo arrivato alla guida dei Citizens nell'era di Jose Mourinho e Zlatan Ibrahimovic."So cosa abbiamo fatto noi in questi anni, ma non so cosa ha fatto il Manchester United e non so spiegarmi perché non sia a lottare per il titolo", ha detto.

"Unità dal vertice alla base e una direzione comune in tutto il club", ha detto poi Guardiola, spiegando quale sia il motivo che ha portato il City al successo in campo nazionale e internazionale. Una frase che in molti hanno interpretato come un chiaro riferimento ai problemi del Red Devils."Abbiamo fatto così fin dal primo giorno e ha funzionato. La prima stagione non vincemmo, ma non ho sentito il mio presidente lamentarsi, assolutamente no.

