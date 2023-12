Manca un accordo sulla riforma del Patto di Stabilità

La mini-proposta a quattro maturata nella notte tra Berlino, Parigi, Roma e Madrid ieri era già sfiorita. Nuovo vertice tra il 18 e il 21L'Ecofin di ieri si è concluso con un sostanziale nulla di fatto sulla riforma del Patto di Stabilità anche se qualche passo in avanti è stato compiuto. Probabilmente anche il Consiglio Ue del 14-15 dicembre potrebbe non essere risolutivo e la possibilità di un'intesa è formalmente rinviata a un nuovo Ecofin straordinario da tenersi tra il 18 e il 21 dicembre.

La maratona notturna di otto ore, conclusasi alle 4 di ieri mattina, non ha cambiato gli assetti e, prima che l'Italia facesse un passo verso Francia, Spagna e Germania, la situazione assomigliava al solito tutti contro tutti. Ogni proposta migliorativa è stata sostanzialmente complicata dal ministro tedesco delle Finanze, Christian Lindner, paladino dell'austerity. Le parole del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sono esemplificative. «Noi accettiamo un pacchetto complessivo», ha dichiarat





