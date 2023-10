Man United, Sancho cerca squadra: prestito in Arabia Saudita oggi soluzione più percorribile

, un trasferimento in prestito in Arabia Saudita sembra la via di fuga più probabile per l'esterno offensivo del Manchester United. L'alternativa principale, a detta del medesimo tabloid britannico, è rappresentata dal Chelsea. Scartato invece, almeno per adesso, il possibile ritorno al Borussia Dortmund.

Nei giorni scorsi è emersa anche la possibilità che si faccia avanti la Juventus, sempre per un prestito, ma fonti vicine al calciatore fanno sapere che lui preferirebbe rimanere in Inghilterra e, in particolare, trasferirsi a Londra, proprio la città in cui è cresciuto. Detto altrimenti: Jadon Sancho sta puntando il Chelsea.Sancho come CR7, i segreti della rottura con Ten Hag.

