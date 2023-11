Mamma di Kata accoltella una ragazza in discoteca

A cinque mesi dal rapimento di Kata, la mamma della bambina di 5 anni (scomparsa nel nulla il 10 giugno dall’ex hotel Astor di Firenze) ha accoltellato più volte al volto una ragazza di 21 anni, anche lei peruviana, durante una serata in discoteca. Katherine Alvarez è stata denunciata dalla polizia per lesioni aggravate. Verrà aperta un’indagine nei confronti della 26enne dalla Procura che già è impegnata a cercare sua figlia.

L’aggressione è avvenuta all’interno del “Tenax”, noto locale notturno fiorentino, tra l’1,30 e le 2 della notte tra domenica e lunedì. La vittima avrebbe incontrato in bagno Katherine, che lei già conosceva da tempo. È lì che sarebbe iniziata una discussione per futili motivi tra le due connazionali, forse per rancori legati a precedenti questioni sentimentali. La ragazza più giovane ha riferito di essere stata presa per i capelli dalla madre di Kata, che poi ha estratto dalla tasca un oggetto appuntito con cui l’ha ferita più volte al volto e alla test





