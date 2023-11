Maltempo, piove a Roma: le previsioni meteo di oggi 2 novembre

Nel corso del pomeriggio, è previsto un ulteriore e forte peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il Nord Italia, con Toscana, Umbria e Lazio che subiranno un aumento delle precipitazioni entro sera. Si raccomanda particolare attenzione nelle zone montuose, in quanto sono previste precipitazioni abbondanti su Alpi, Prealpi, Liguria e Friuli Venezia Giulia. Inoltre, entro sera, si prevedono venti di burrasca che potrebbero raggiungere velocità superiori ai 90 km/h.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORRIERE: Meteo, oggi il maltempo si sposta dalla Lombardia verso EstIl maltempo si sposta rapidamente. Allerta rossa: monitorati i fiumi Piave, Brenta e Bacchiglione. Tra giovedì e venerdì arriva la tempesta atlantica Ciaran con molta pioggia e neve sui monti

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Meteo, si scatena il maltempo: 10 giorni di perturbazioniSfilza di perturbazioni sul nostro Paese almeno per altri 10 giorni con piogge a più riprese. Antonio Sanò , fondatore del sito ...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Meteo, ancora maltempo soprattutto al Centro-Nord: ecco dove arrivano i temporaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, ancora maltempo soprattutto al Centro-Nord: ecco dove arrivano i temporali

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Meteo, in arrivo la tempesta Ciaran: maltempo su gran parte del PaeseLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, in arrivo la tempesta Ciaran: maltempo su gran parte del Paese

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Meteo, le previsioni di oggi e domani: maltempo con tempesta CiaranLe previsioni del tempo fino a venerdì 3 novembre

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Maltempo, esonda il Lago di Como: il livello dell'acqua fa paura a Sala ComacinaIl maltempo ha colpito il Nord Italia, situazione critica attorno al Lago di Como. A Sala Comacina...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕