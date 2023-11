Maltempo Italia, oggi allerta meteo: dove

Maltempo in arrivo in Italia, lunedì 30 ottobre, con forti temporali che potrebbero determinare criticità idrogeologiche. Vediamo quali sono le Regioni coinvolte.Tracimato un torrente in strada nel modenese sulla provinciale 486 tra Piandelgotti e Sant'Anna Pelago.

Alle piogge delle ultime ore sono corrisposti innalzamenti di livello idrometrico ovunque lievi. Solamente sull'asta toscana del Fiume Magra si sta verificando un significativo innalzamento del livello tuttora in crescita, associato ad un deflusso destinato a transitare nel corso delle prossime ore sull'asta terminale ligure ampiamente contenuto in alveo.

Previsioni meteo, allerta in 5 regioni: settimana di maltempo, con forti piogge e rischio allagamentiMassima attenzione sulla Liguria, Nord Est, Toscana e Lazio Leggi di più ⮕

Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in 5 regioniCriticità segnalata in Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia Leggi di più ⮕

Torna il maltempo, arrivano temporali e nubifragi: le regioni a rischioUna intensa perturbazione di origine atlantica colpirà l'Italia nelle prossime ore, coinvolgendo soprattutto il Centro-Nord: le previsioni per lunedì 30 ottobre Leggi di più ⮕

Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna. Arancione in Lombardia, Liguria e ToscanaArriva il maltempo in Italia: ecco le regioni a rischio. La notizia su Tg La7 Leggi di più ⮕

Ciclone Halloween, maltempo nel nord ItaliaCiclone Halloween, maltempo nel nord Italia Leggi di più ⮕

Halloween con vento e piogge sull'Italia, ecco dove colpirà il vortice: le previsioni meteoMassima attenzione in particolare sulla Liguria, al Nord Est e sui settori tirrenici Leggi di più ⮕