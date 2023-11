Maltempo in Toscana: 5 morti e danni per oltre 250 milioni di euro

Cinque morti, due dispersi e una conta sommaria dei danni che, fin qui, ammonta ad oltre 250 milioni di euro. È questo il primo bilancio degli episodi di maltempo in Toscana (alcuni dei quali a carattere alluvionale) che si sono susseguiti a partire dalla notte di giovedì tra le province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Livorno

. Una situazione che ha messo in ginocchio un’intera regione e che ha spinto il tifo organizzato viola a chiedere il rinvio della partita di domani tra Fiorentina e Juventus : «Una parte della nostra città è completamente in ginocchio» si legge in una nota emessa dalla curva: «Case distrutte, vite infrante e mentre continua a piovere si pensa a far giocare la partita di domenica come se non fosse successo nulla. In maniera netta, decisa e categorica, la curva Fiesole chiede che la partita sia rinviata, che le energie e le risorse siano dedicate alla nostra gente in difficoltà e non per far svolgere un evento sportivo» . La solidarietà dei tifosi La sensazione, in realtà, è che spostare la sfida di domani resti una soluzione impraticabile . Sia per il poco preavviso della richiesta che per la difficoltà nel reperire una nuova data disponibile per giocare quella che per Firenze resta ancora la gara dell’anno (ad oggi sono 3

